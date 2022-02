Ikea aura une nouvelle adresse à Boisbriand cet été

Ikea Canada ouvrira son premier centre de planification au Québec à Boisbriand, sur la Rive-Nord de Montréal au cours de l’été 2022.

Ce nouveau concept d’Ikea permettra aux clients d'obtenir de l'aide pour planifier et commander des aménagements complexes, tels que les cuisines, les agencements de salon, ou les rangements de chambres à coucher, et ce, avec l’aide d’un expert.

Le centre de planification sera situé dans le complexe commercial Faubourg Boisbriand.

«Le centre de planification de Boisbriand offrira des services de planification sur rendez-vous seulement afin d'offrir une expérience personnalisée. Il présentera une sélection d'articles soigneusement choisis que les clients pourront toucher et essayer», a fait savoir Ikea par communiqué mardi matin.

Depuis le début de la pandémie, 60% des Canadiens ont apporté des modifications à leur résidence afin de répondre aux nouveaux besoins engendrés par le télétravail et l’école à la maison, notamment.

«Le centre de planification IKEA n'est qu'une de nombreuses façons dont nous transformons notre entreprise pour offrir de nouveaux points de contact et services aux clients afin de répondre à leurs besoins et d'offrir des articles d'ameublement abordables et pertinents», explique Eri Mathy, directrice nationale du développement commercial et de la transformation chez IKEA Canada.

Les achats qui seront effectués au centre de planification pourront être livrés directement à la maison « ou être récupérés dans un point de ramassage IKEA, dont le PenguinPickUp situé au 5565, boulevard Robert-Bourassa, Laval (Québec).»

Ikea possède une trentaine de centres de planification dans le monde dans des villes telles que Copenhague, Berlin, Moscou, Londres et New York.

À voir aussi