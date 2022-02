Jean Charest à la chefferie du PCC: péquistes et solidaires craignent qu’il récidive au fédéral

S’il fait le saut à la chefferie du Parti conservateur du Canada, péquistes et solidaires craignent que Jean Charest laisse un héritage similaire sur la scène fédérale à celui qu’il a légué au Québec. La cheffe libérale, elle, s’est abstenue de commenter.

Le chef du Parti québécois s’est désolé mardi qu’aucune condamnation n’ait suivi sur la scène provinciale après la commission Charbonneau.

«On a, d’une certaine manière, normalisé la corruption en la banalisant», a déploré Paul St-Pierre Plamondon.

«L’impunité, dans une démocratie, c’est la pire chose. S’il n’y a pas de conséquences, s’il n’y a pas de punition lorsqu’on corrompt le ministère des Transports et on fait de la politique en finançant son parti en échange de contrats gonflés... s’il n’y a pas de punitions pour ça et on peut retourner en politique après au Canada, ben ça parle du Canada puis c’est triste qu’on n’ait pas eu de responsables pour des choses aussi graves», a-t-il ajouté dans une envolée indignée.

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a déclaré que de «très, très, très lourds soupçons de corruption» pèsent sur l’ex-premier ministre libéral, qui se trouve toujours sous le coup de l’enquête Mâchurer, de l’UPAC.

De son côté, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a refusé de s’immiscer dans la course à la chefferie du PCC. «Je ne vais pas intervenir dans une éventuelle course au leadership au niveau fédéral», a-t-elle déclaré.

Pressée de questions sur l’héritage de M. Charest après ses neuf ans à la tête du Québec, Mme Anglade a rappelé qu’il fut le premier à présenter un conseil des ministres paritaire.

La cheffe libérale a toutefois souligné qu’une personne sous enquête criminelle ne serait pas la bienvenue comme candidat libéral aux prochaines élections.

