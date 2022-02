La cigogne avant l’Italie pour Max Parrot

PÉKIN – Avant de penser au prochain cycle olympique qui le mènerait à Cortina d’Ampezzo en Italie dans quatre ans, Max Parrot aura un nouveau défi à relever au printemps venu.

«Une nouvelle vie m’attend. Ce sera un nouveau chapitre. Je serais papa. Nous attendons un garçon. Je suis extrêmement heureux, a-t-il annoncé fièrement en fin de point de presse, hier, au bas du big air Shougang.

«Je ne l’avais pas encore dit publiquement. Vous êtes les premiers à le savoir», a ajouté devant la presse francophone celui qui venait de remporter la médaille de bronze.

Quant au nom, il préfère attendre avant de le dévoiler comme les options changent souvent.

Cette nouvelle apprise en septembre était peut-être une source de motivation additionnelle à ces Jeux puisqu’il en repartira aussi décoré de l’or.

Parrot n’a pas assuré sa présence en Italie dans quatre ans. Un cycle olympique est rempli de rebondissements et d’inattendus. Il sait déjà qu’il a un gros challenge devant lui.

«Je vais me concentrer sur ce nouveau chapitre de ma vie. Le snowboard est ma passion. Je vais le mettre un peu de côté avec ce qui m’attend dans les prochains mois. D’ici là, je veux aussi relaxer, profiter et savourer ce que je viens d’accomplir à ces Jeux.»

Évolution fascinante

À la lueur de cette hallucinante finale de big air, la plus relevée de l’histoire de son sport à son avis, il devra suivre la cadence des plus jeunes. Hier, il a tenu le coup en vivant d’espoir jusqu’à la toute fin. Il s’est passablement compliqué la tâche en ratant son premier saut. Il n’avait ensuite plus de place à l’erreur.

Pour grimper sur le podium, un planchiste devait minimalement réaliser à la perfection une manœuvre comportant un 1800, soit cinq rotations complètes. Parrot en a réussi une. Le gagnant, Yiming Su, en a accompli deux dans un spectacle de très haute voltige.

«J’ai tellement vu de manœuvres avec des 1800 réussies proprement. C’était tout à fait extraordinaire. Je suis heureux d’en avoir réussi une dans ces circonstances, sous la pression sur cette scène.

«En observant les jeunes pousser et l’évolution de notre sport depuis 10 ans, je m’attends à plusieurs nouveautés au fil des prochaines années. On vient d’en avoir un aperçu avec le champion olympique. On verra de nouvelles techniques et de nouvelles manœuvres. On poussera ce sport encore plus loin.»

Avec l’amour qu’il y voue, il ne serait pas surprenant de le voir débarquer en Italie en 2026. Et qui sait, un petit Parrot pourrait se pointer dans l’univers olympique du snowboard en 2038 avec un talent inné et une détermination aussi exceptionnelle que le paternel.

