La CSN presse Québec d’appuyer TREQ

La CSN joint sa voix à celle du Parti québécois pour demander à Québec d’appuyer sans tarder la coopérative de transport aérien régional (TREQ) qui propose d’offrir des billets d’avion interrégionaux à bas coût.

De passage à l’Assemblée nationale, mardi, la vice-présidente de la centrale syndicale, Katia Levièvre, a plaidé qu’un tel projet permettrait d’abaisser des tarifs prohibitifs et de ramener la concurrence dans un marché «trop souvent contrôlé par des monopoles».

«Il est plus que temps d'appuyer un projet qui va être porteur pour l'ensemble des régions et qui va bénéficier aux citoyens par des tarifs qui vont être abordables et une solution de transport efficace», a-t-elle déclaré.

Une pétition de 4561 signataires, parrainée par le député péquiste Joël Arseneau, a été déposée cette semaine au Salon bleu et 15 000 sociétaires ont déjà souscrit au projet de TREQ, a également rappelé la représentante de la CSN.

À ses côtés, le président du Conseil central de la Côte-Nord de la CSN, Guillaume Tremblay, a vanté la grille tarifaire présentée par TREQ.

«Pour vous donner un exemple concret, un billet d'avion Sept-Îles–Montréal, aujourd'hui, c'est 1 200 $. Dans la grille tarifaire de TREQ, c'est 350 $. Ça fait qu’on voit tout de suite la différence», a-t-il expliqué.

Pour le moment, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, dit attendre la présentation par son collègue des Transports, François Bonnardel, avant de se prononcer sur un éventuel appui à TREQ.

Déjà reporté à plusieurs reprises, le dépôt de ce plan de transport aérien régional doit se faire dans les prochaines semaines, a récemment indiqué François Bonnardel, sans plus de précisions.