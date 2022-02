La sixième édition de la Semaine numériQC vous en mettra plein la vue!

Passionné(e) d’informatique, d’innovations technologiques et de commerce électronique, vous attendez avec impatience la prochaine édition de la Semaine numériQC? Préparez-vous, cet événement incontournable arrive à grands pas!

Les professionnelles et professionnels des industries du numérique auront, après deux années d'attente, l’occasion de participer à l’événement en personne au Terminal – Port de Québec, ou à distance, confortablement installés à leur poste de travail, par l’entremise de la plateforme événementielle Swapcard.

Cette sixième édition de la Semaine numériQC bénéficie d’une riche programmation des plus inspirantes. L’événement accueillera pour l’occasion des délégations francophones de la France, de la Belgique et de la Corse. Soulignons d’ailleurs que plus de 825 entreprises seront représentées par les participantes et participants.

La pandémie a accéléré la transformation numérique de plusieurs organisations. Nous assistons tous aux changements technologiques qui se déploient en entreprises privées ou au sein des organismes gouvernementaux.

Que votre expertise touche l'intelligence artificielle, les données, le commerce en ligne, la sécurité de l'information ou les innovations, l’événement vous permettra de parfaire vos connaissances, de vous mettre à l’affût des dernières tendances du milieu et, bien évidemment, de réseauter.

Voici trois conseils pour vous préparer à ce sommet, qui se déroulera en mode hybride du 4 au 8 avril 2022.

1. Déterminez quels événements vous intéressent

Ces cinq journées d’événements risquent de passer en coup de vent. Huit thématiques sont au programme:

Réalité augmentée et virtuelle (4 et 5 avril 2022)

Cybersécurité (4 au 6 avril 2022)

IA et données (4 au 6 avril 2022)

Innovations gouvernementales (6 avril 2022)

Innovations en assurances (7 avril 2022)

Culture numérique (7 avril 2022)

E-commerce (8 avril 2022)

E-tourisme (8 avril 2022)

Des conférencières et conférenciers de renom, expert(es) dans leur domaine respectif, animeront différentes présentations et des ateliers pour favoriser le partage de connaissances et briser les silos.

Joëlle Pineau (Meta - Facebook AI), Jean-François Renaud (Adviso), Éric Caire (ministère de la Cybersécurité et du Numérique), Marc Petit (Epic Games), Élodie Bouneau (Service numérique canadien) et Jean-Sébastien Crevier (WeCook) sont quelques-unes des têtes d’affiche de cette sixième édition de la Semaine numériQC de Québec.

2. Réservez votre place, sans prendre de risque

Les billets pour l'événement en personne sont offerts en accès complet ou journalier à partir de 275$. Les billets sont remboursables à 100% si jamais un participant ne peut plus assister à l'événement. Les conférences seront présentées en rediffusion sur la plateforme virtuelle dès le lendemain. Les quantités en personne sont limitées, ne tardez pas! Quant au prix du billet pour un accès virtuel, il est fixé à 175$ par personne.

Étudiantes et étudiants, vous avez le privilège, sur inscription, d’assister gratuitement à la portion virtuelle de la Semaine numériQC. Les participantes et participants bénéficient également d’un accès aux conférences en rediffusion.

3. Ciblez des personnes avec qui réseauter

La pandémie a limité les occasions de faire du réseautage et de rencontrer vos pairs de l’industrie. Puisque la Semaine numériQC se veut un moment de rassemblement de la communauté professionnelle numérique, voilà l’occasion de conjuguer deux de vos passions: apprendre sur des enjeux de l’heure et discuter du sujet avec des gens qui œuvrent dans le même domaine que vous!

Avant de vous présenter à l'événement, utilisez la plateforme virtuelle pour cibler les entreprises et les personnes que vous aimeriez rencontrer. Une fois sur place, vous aurez l'occasion de discuter dans les différentes zones prévues pour le réseautage.

La Semaine numériQC est propulsée par Québec numérique et ses collaborateurs, parmi lesquels figurent Québec International, Les Évènements eCommerce, l’Institut intelligence et données (IID) de l’Université Laval et le Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI).

La programmation de la Semaine numériQC est maintenant disponible au semainenumeriqc.com. C’est un rendez-vous pour l’événement qui débutera le 4 avril prochain!