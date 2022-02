Le Parlement européen valide une aide de 1,2 milliard d'euros à l'Ukraine

Strasbourg | Le Parlement européen a validé mardi un nouveau soutien financier de l'UE à l'Ukraine, d'un montant de 1,2 milliard d'euros, pour aider le pays, menacé d'une guerre avec la Russie, à faire face à ses besoins financiers.

Par 598 voix pour (53 voix contre, 43 abstentions), les eurodéputés ont voté en urgence cette proposition de prêt formulée par la Commission européenne fin janvier. Le Conseil de l'UE (organe représentant les États membres) l'avait déjà accepté vendredi.

Ce prêt de douze mois sera alloué en deux tranches. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'UE et ses institutions financières ont déjà mobilisé «17 milliards d'euros en subventions et en prêts» pour l'Ukraine depuis le début du conflit en 2014.

Près de huit ans après l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée, jugée illégale par l'UE, le conflit entre les deux pays s'est envenimé, Moscou soutenant les revendications des séparatistes pro-russes des républiques autoproclamées de Lougansk et Donetsk dans le Donbass (est de l'Ukraine) et massant plus de 100 000 soldats à la frontière.

Alors que le chancelier allemand Olaf Scholz est attendu mardi à Moscou à la recherche d'une issue diplomatique au conflit, la Russie avait évoqué lundi qu'il y avait «toujours une chance» d'y parvenir.