Le prix des voitures usagées s'envole

La pénurie de voitures neuves crée une pression à la hausse sur le prix des véhicules d'occasion. Les concessionnaires et revendeurs font des pieds et des mains pour trouver des voitures usagées.

Certains automobilistes réussissent même à faire un profit avec leur vieille auto. C’est le cas du Drummondvillois Benjamin Plante. «J’ai acheté ma voiture 7500 $ tout juste avant la pandémie, j’ai roulé 20 000 kilomètres depuis et je viens de la vendre 9500$.»

«C’est du jamais vu, personne n’a jamais vu ça!», s’est exclamé le directeur d’Occasion Beaucage, Martin Proulx. Nous, on fait de l’affichage et de la publicité pour inviter les gens à venir nous vendre leur auto. On peut souvent leur offrir le même prix qu’ils ont payé.»

Le chroniqueur automobile Antoine Joubert, pour sa part, suggère aux automobilistes qui louent leur véhicule de l’acheter. «Beaucoup de gens ont une location. La meilleure chose à faire dans le contexte actuel c’est d’acheter la voiture au terme de la location parce que dans la majorité des cas, le prix résiduel est moindre que la valeur marchande du véhicule.»

