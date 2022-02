Les convois continuent de faire d’autres adeptes dans le monde

Le mouvement des camionneurs canadiens qui paralysent Ottawa depuis plus de deux semaines continue d’inspirer à l’international. Après Paris et La Haye ce week-end, voilà que des « convois pour la liberté » ont décidé de converger vers Jérusalem, Bruxelles et Strasbourg.

La manifestation la plus importante s’est déroulée en Israël, où plusieurs milliers de véhicules, et non des camions, y ont participé. Du côté de Strasbourg et de Bruxelles, les autorités semblent avoir adopté la ligne dure, si bien que ça ne semble pas avoir levé. Vue d’ensemble de ce qui se passe ailleurs dans le monde.

STRASBOURG, FRANCE

Toute « manifestation non déclarée » des convois anti-passeport vaccinal a été interdite aux abords du Parlement européen, à Strasbourg.

Plusieurs convois routiers se seraient formés afin de rejoindre les institutions européennes et d’entraver la circulation routière. Certains des manifestants devaient à l’origine rallier Bruxelles, mais auraient changé d’idée. Un « dispositif » des forces de l’ordre a donc été mis en place.

Invoquant les « risques de troubles à l’ordre public », la préfecture a indiqué que l’interdiction de manifester est décrétée pour la durée de la session plénière mensuelle du Parlement européen, soit jusqu’à jeudi soir.

JÉRUSALEM, ISRAËL

Des milliers de voitures et camions ont convergé hier vers Jérusalem depuis plusieurs villes israéliennes pour manifester contre les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus.

Des automobilistes ont pris la route vers la capitale, drapeaux israéliens flottant aux fenêtres et affiches appelant à la « liberté » collées sur des capots de voitures.

Ce convoi, qui avait pour destination le Parlement dans le centre de Jérusalem, a provoqué d’importants embouteillages sur fond d’un concert de klaxons, ont constaté des journalistes de L’AFP qui ont vu des milliers de voitures paralyser la ville.

Les organisateurs ont indiqué que plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient pris part à cette manifestation, la première du genre.

Israël avait été l’un des premiers pays à lancer une vaste campagne de vaccination, en décembre 2020. L’état hébreu avait aussi été l’un des premiers à instaurer un passeport sanitaire.

BRUXELLES, BELGIQUE

L’arrivée massive de centaines de véhicules prenant part au « convoi pour la liberté » de Bruxelles n’aura pas eu lieu, alors que la police avait mis sur pied des barrages pour prévenir l’afflux de manifestants.

Les autorités belges ont bloqué une trentaine de véhicules qui s’apprêtaient à converger vers la capitale pour s’opposer aux restrictions en lien avec les mesures sanitaires.

La manifestation a été interdite par les autorités en Belgique et, après les rassemblements du week-end en France, la police belge était déployée sur plusieurs autoroutes pour filtrer l’accès à la capitale.

Les policiers ont décidé d’orienter les manifestants des convois vers une aire de stationnement.

Plus d’une centaine de protestataires se sont toutefois rejoints au centre-ville, mais à pied.

Une trentaine de personnes ont été arrêtées, selon des médias locaux, qui ne rapportaient pas de débordements à Bruxelles.

