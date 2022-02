Les dates importantes liées au passeport vaccinal du Québec à travers la pandémie

Faisant partie de notre quotidien depuis le 1er septembre 2021, le passeport vaccinal, ce code QR exigé dans plusieurs commerces non essentiels et lieux de loisirs, connaîtra une abolition graduelle dans les prochaines semaines, puis totale le 14 mars.

L’heure est donc venue de revenir sur les dates importantes de l'implantation et de l'application de cette mesure restrictive au Québec.

25 février 2021 - Premières évocations d’un passeport vaccinal

Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé Christian Dubé évoque pour la première fois la possible mise en place d’un passeport numérique qui permettrait aux citoyens de prouver leur statut vaccinal et qui leur permettrait d'accéder à certains lieux où les risques de contracter la COVID-19 sont plus élevés.

9 juin 2021 - Arruda esquisse les avantages de la preuve vaccinale

Alors qu’aucun plan concret à propos du passeport n’a encore été annoncé par la CAQ, le directeur national de santé publique de l’époque, Horacio Arruda, parle d’une preuve vaccinale qui accorderait aux gens adéquatement vaccinés contre la COVID-19 de «petits bénéfices».

8 juillet 2021 - Présentation d’un passeport vaccinal pour «éviter un confinement généralisé à l’automne»

Le ministre Dubé présente les modalités d’une mise en place possible d’un passeport vaccinal le 1er septembre 2021, advenant une hausse des cas ici ou ailleurs et la nécessité de se protéger contre celle-ci et des nouveaux variants qu’elle pourrait générer.

Le passeport vaccinal fonctionnerait à partir de trois principes: lorsque la possibilité d’avoir accès à deux doses de vaccin aura été offerte à toute la population québécoise âgée de 12 ans et plus (ce qui explique la date du 1er septembre); s’il y a une dégradation ou un changement dans la situation épidémiologique dans un territoire donné qui justifierait son utilisation; et sans restreindre l’accès à des services publics ou essentiels.

5 août 2021 - François Legault officialise l’instauration du passeport vaccinal le 1er septembre

En raison de l’accélération de la 4e vague au Québec qui a commencé le 17 juillet, le premier ministre annonce la mise en place de ce passeport en vue d'accélérer la vaccination et l'inoculation de la première comme de la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 au sein de la population.

10 août 2021 - Annonce officielle des modalités entourant le passeport

Le ministre de la Santé confirme les pistes de travail présentées dans les semaines précédentes: le passeport s’appliquera dès le 1er septembre pour les événements publics à haut taux de contacts sociaux, dont les restaurants, les bars, les gyms et les salles de spectacles.

Pour accéder à ces endroits, il faudra maintenant être doublement vacciné et présenter le code QR remis par le gouvernement du Québec ainsi qu'une preuve d'identité.

Les épiceries, les commerces de détail et les établissements de soins de santé en seront exemptés.

1er septembre 2021 - Entrée en vigueur du passeport vaccinal

Les lieux soumis à la vérification de ce code QR doivent s’assurer de laur validité. Néanmoins, un délai de grâce de deux semaines est accordé afin de laisser le temps aux citoyens et aux commerçants de s’adapter.

15 octobre 2021 - Passeport vaccinal requis pour accéder aux établissements de santé

C’est à cette date que le passeport vaccinal devient obligatoire pour accéder aux établissements de santé et aux milieux de vie, notamment pour les visiteurs et les proches aidants.

23 décembre 2021 - Resserrement de l’application du passeport dans les milieux de vie

Alors que la 5e vague vient de commencer au Québec et que les mesures sanitaires ont été resserrées le 20 décembre, le passeport vaccinal devient obligatoire pour visiter un proche dans tous les milieux de vie, sans exception.

18 janvier 2022 - Passeport obligatoire pour accéder à la SAQ et la SQDC

Alors que la grogne populaire contre les non-vaccinés s’est intensifiée pendant le temps des Fêtes, le gouvernement décide d’étendre l’application du passeport vaccinal à la SAQ et la SQDC.

24 janvier 2022 - Passeport obligatoire pour accéder aux commerces à grande surface

La lassitude devant cette frange réfractaire de la population ne s’étant pas réduite, le passeport vaccinal voit son application étendue, cette fois-ci aux commerces de détail dont la superficie est supérieure à 1500 m2, à l’exception de ceux dont l’activité principale est la vente de produits d’épicerie ou de pharmacie.

16 février 2022 - Levée du passeport vaccinal dans les SAQ, SQDC et magasins à grande surface

C’est dès ce mercredi qu'il sera abandonné dans ces commerces, ce qui marque le début du retrait progressif de cette mesure.

21 février 2022 - Retrait du passeport pour accéder aux lieux de culte

Dès la semaine prochaine, une deuxième étape de ce retrait sera atteinte avec la fin de l’obligation de présenter le code QR pour accéder aux lieux de culte de la province.

14 mars 2022 - Abandon complet du passeport vaccinal dans la province

C'est le 14 mars, une journée que l’on peut maintenant considérer comme celle du retour à la normale au Québec, que sera abandonné le passeport partout dans la province. Néanmoins, le gouvernement se garde la possibilité de revenir à cette mesure, «si nécessaire».

À cette date, presque toutes les mesures sanitaires adoptées par le gouvernement pour contrôler la pandémie de COVID-19 seront tombées, à l'exception du port du masque.