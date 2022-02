Les femmes aiment la censure

Le magazine français Le Point a publié récemment les résultats d’une étude faite par Cory Clark, une chercheuse en sciences comportementales de l’Université de Pennsylvanie. Elle affirme que, quels que soient les époques et les sujets, les femmes ont davantage tendance à avoir recours à la censure que les hommes.

Il est vrai que depuis quelques décennies l’influence des femmes dans nos sociétés s’est accrue considérablement. Avec comme conséquence l’apparition d’un féminisme radical, qui s’attaque au comportement des hommes.

Le mouvement #MeToo a libéré la parole des femmes. Désormais, un grand nombre de militantes perçoivent les hommes comme des cibles. Les meilleurs d’entre ceux-ci vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête – au-dessus de leurs attributs virils, ajouteraient certaines – alors que d’autres peuvent y perdre leur réputation sans être formellement accusés.

De nos jours, dans la foulée du wokisme, qui a pris sa source dans les départements d’études féministes des universités américaines, les femmes sont infiniment plus favorables que les hommes à l’interdiction des contenus sexuels et discriminatoires à leurs yeux à l’égard des minorités de toute catégorie.

Liberté contestée

Les féministes américaines, canadiennes et québécoises ne reculent pas lorsqu’il s’agit de rendre illégal ce qu’elles considèrent comme des propos diffamant l’ensemble des minorités de couleur, de race, de sexe ou de religion. Au contraire des hommes, défenseurs spontanés de tous les aspects de la liberté d’expression.

La chercheuse Cory Clark tente d’expliquer cette différence marquée entre les hommes et les femmes. Or, elle se refuse à considérer que les femmes, en favorisant la censure, font preuve d’autoritarisme.

Elle va même jusqu’à parler de « censurophilie féminine », car les femmes agiraient ainsi par empathie. Sans oser prononcer l’expression « instinct maternel », elle reconnaît aux femmes le besoin de protéger leur entourage, enfants et femmes en particulier, et de leur éviter de souffrir.

L’on sent que cette étude de Clark, qui éclaire sans la nommer crûment la tendance bien féminine et féministe à se percevoir comme victime, plonge son auteur dans un certain désarroi.

En fait, cette étude publiée dans Le Point met en chiffres des réalités qui contredisent le discours féministe radical.

Société inclusive

Car la chercheuse cite aussi un autre rapport de la Knight Foundation, qui révèle que 59 % des femmes estiment que la protection de la liberté d’expression est moins importante que celle de la promotion de la société inclusive, c’est-à-dire celle qui défend avant tous les droits des minorités.

Une autre étude de 2021 d’Eric Kaufman sur l’état de la liberté d’expression sur les campus américains et canadiens confirme que les universitaires femmes n’hésitent pas à accepter certaines entraves à la liberté académique, contrairement à leurs collègues masculins. Car elles sont très nombreuses à justifier le licenciement d’un professeur masculin en cas de propos ou de travaux qu’elles jugent controversés.

Cette étude ne fait pas l’objet d’une grande diffusion médiatique, car elle contredit le discours sur la liberté des combattantes pour la rectitude politique dans nombre de nos universités, collèges et médias.