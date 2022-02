MELS: des millions investis dans la production virtuelle

Un an après avoir commencé à approfondir tout le potentiel de la production virtuelle avec la technologie In-Camera VFX, MELS vient d’inaugurer un plateau de production intégrée de 10 000 pieds carrés.

C’est une petite révolution qui s’opère et, pour y parvenir, MELS a investi plusieurs millions de dollars dans ses installations de Pointe-Saint-Charles, à Montréal. Ça permet à cette division de Québecor d’exploiter l’un des 12 studios de production virtuelle de la planète et d’ainsi contribuer à réinventer la façon de tourner des films, séries, publicités ou vidéoclips, comme le plus récent de Corneille.

En lieu et place des fameux écrans verts, qui exigent de longs mois de postproduction, la production virtuelle s’appuie maintenant sur un décor virtuel en temps réel déployé sur un immense mur concave constitué d’écrans DEL. Le diamètre du mur dans les installations de MELS 3 est de 65 pieds et sa hauteur atteint 20 pieds. Le mur compte à lui seul 708 tuiles et est modulable, si bien qu’il peut servir pour un projet local, comme le film «Arlette!», ou pour une superproduction hollywoodienne, comme le prochain «Transformer».

Une caméra en 3D permet de mixer des objets physiques et numériques pour générer plus de réalisme. Un plafond robotisé et programmable ainsi que deux panneaux latéraux assurent pour leur part l’éclairage du plateau.

«Ce qui était très pointu au départ est devenu extrêmement flexible comme outil», a dit Richard Cormier, producteur exécutif en production virtuelle chez MELS, révélant que plus de 20 productions québécoises ont jusqu’ici pu bénéficier de ces avancées technologiques qui ne sont donc pas réservées exclusivement aux gros budgets américains.

On a notamment montré comment on recrée, dernière une Audi installé en studio, un arrière-plan réaliste du tunnel Ville-Marie, à Montréal. Pour un film québécois qui doit sortir cette année, l’équipe a tourné des plans larges dans trois régions différentes, le tout avec des scènes estivales et hivernales. Puis, les comédiens sont venus chez MELS pour faire leurs scènes avec les arrière-plans.

«On a fait Charlevoix, Québec et Montréal en quatre heures. En termes logistique et économique, imaginez qu’on part tout le monde dans Charlevoix, le lendemain on va à Québec, puis on revient tourner à Montréal, le coût de ces tournages pendant deux-trois jours est important», a souligné M. Cormier.

Il a ajouté que des réalisateurs sont encore «intimidés» par ce nouveau procédé, qui demande de faire des plans larges en amont avant de capter les gros plans devant le mur concave. «Mais quand tu l’essaies, tu ne retournes plus en arrière», a dit M. Cormier, rappelant que cette technologie toute neuve existe depuis 12 mois à peine.

Processus créatif

Et celle-ci s’inscrit maintenant dans le processus même de création. «Cette technologie vient donner aux réalisateurs une nouvelle carte, de la flexibilité dans ce qu’ils peuvent faire. Une production d’ici qui ne peut pas nécessairement se payer un voyage à travers le Québec, comme en Gaspésie, on peut le faire facilement ici, ça vient ouvrir de nouvelles portes qu’on n’avait pas avant», a dit le PDG de MELS, Martin Carrier.

Ce dernier croit que l’innovation mise de l’avant pendant la pandémie permet aujourd’hui d’orchestrer une «sortie de crise intéressante» et de se mesurer aux autres studios nord-américains basés à Toronto, Vancouver et Los Angeles. «Ça nous positionne très avantageusement dans un marché en pleine évolution.»

Maintenant, les grands studios ne demandent plus «avez-vous des capacités» en matière de production virtuelle, «ils demandent quelles sont vos capacités», a ajouté M. Carrier, qui a aussi investi dans la formation des artisans opérant ces technologies.

MELS a notamment bénéficié d’une bourse d’Epic Games, via son programme Epic MegaGrant, pour continuer à développer en continu ce nouvel écosystème de production virtuelle.

Soulignons enfin que l’excavation du site qui accueillera le studio MELS 4 est engagée en vue d’une livraison du bâtiment au printemps 2023. L’investissement atteint 76 millions $.