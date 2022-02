Michel Barrette nous parle de sa dernière acquisition

C'est bien connu, l'humoriste Michel Barrette est un grand amateur et collectionneur de voitures. Ces derniers jours, il a ajouté à sa flotte un véhicule chéri des Québécois : le Ford F-150 de Léo dans la série télévisée du même nom.

Pour discuter de sa dernière acquisition et de sa passion pour l'automobile, Michel Barrette était de passage à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio animée par Antoine Joubert et Germain Goyer.

Un F-150 au lieu d’une... Batmobile!

Alors qu’il était jeune garçon, Michel Barrette rêvait de posséder la Batmobilede Batman, puisqu’il était un grand adepte de ce superhéros. Ça ne s’est hélas jamais produit. Étant un téléspectateur assidu et la série Léo diffusée sur TVA, il ne pouvait se permettre de laisser filer la chance de posséder le Ford F-150 mis en vedette dans la série. Et pourtant, il est presque passé à côté de cette opportunité.

« Quand Fabien Cloutier m’a appelé pour discuter de la vente de la camionnette, j’avais déjà acheté une autre voiture ancienne 24 heures auparavant. Je l’ai donc mis en contact avec un ami qui possède un concessionnaire. Lorsque je suis débarqué dans sa salle d’exposition, je venais de réaliser ce que je venais de faire. Je me suis assis dedans et j’ai barré les portes. J’ai acheté le pick-up de Léo », raconte avec passion Michel Barrette.

Une camionnette « ordinaire »

La collection de Michel Barrette est très variée et il n’est jamais à l’abri d’un nouveau coup de cœur. Au cours de l’entrevue, il a notamment parlé du plaisir de conduire ressenti au volant de sa Porsche Boxster et sa Mercury Cougar qui a été méticuleusement restaurée. Or, dans le cas du F-150 conduit par le personnage de Fabien Cloutier, il n’a rien d’exceptionnel, mais dans son cœur, il occupe déjà une place de choix.

« Des camions bleus avec l’intérieur en velours rouge, on ne voit pas ça tous les jours. C’est un des derniers farm trucks. Aujourd’hui, un F-150, c’est un véhicule de luxe alors que ça, tu as vraiment l’impression d’être dans un camion et d’être au Texas », mentionne Michel Barrette.

Une passion qu’il partage avec sa famille

La passion pour l'automobile, Michel Barrette l’a notamment transmise à ses fils Nicolas et Martin qui ont compétitionné en Coupe Nissan Sentra et Micra. Quant à Michel, il a confié en entrevue qu’il adorait piloter des voitures, surtout quand celles-ci sont dotées d'un rouage à propulsion.

« J’ai pu faire des essais en Porsche 944 et ça, ça me ressemble. La fin de semaine au Circuit du Mont-Tremblant, je courais à la fois en Micra et en 944. Avec la Porsche, j’ai qualifié 3e et j’ai fini 5e. Je suis encore capable de conduire, mais c’est plus naturel pour moi une auto à propulsion. C’est plus naturel pour moi d’avoir quelque chose qui me pousse dans le derrière que d’avoir quelque chose qui me tire du devant » relate l’humoriste qui conserve un bon coup de volant malgré ses 64 ans.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de l’abandon de la Mercedes-Benz Classe A au Canada et du Ford Bronco Everglades.

Essais routiers

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Ford Bronco 2021 et Infiniti QX60 2022 mis à l’essai.

Réponses aux questions du public

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant le Mazda CX-5 2019, le Toyota Tundra, le GMC Sierra et les Chevrolet Bolt EV et EUV.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 14h.