Michel Mpambara veut (re)faire rire

Écarté des projecteurs malgré lui il y a une quinzaine d’années (« c’était à cause de mon équipe »), Michel Mpambara rêve de lancer une suite à son spectacle Y’a trop de blanc au Québec, sorti en 2000. « Je sais que je suis encore drôle », dit celui qui a travaillé dans un CHSLD au début de la pandémie.

« Il n’y a pas un jour qui passe sans que quelqu’un me dise : il me semble qu’on ne te voit plus ! Pourtant, tout le monde sait que je suis une minorité visible. Branchez-vous, baptême ! »

Au bout du fil, Michel Mpambara n’a rien perdu de sa célèbre verve. L’humoriste de 48 ans d’origine rwandaise, qui a grandi au Burundi avant de s’installer au Québec avec sa famille à l’âge de 17 ans, rêve toujours de faire un retour en humour.

Dans les dernières années, il a fait des apparitions remarquées à ComediHa ! Fest-Québec et Juste pour rire. Son arrivée récente au sein de l’agence événementielle PPS Canada, qui collabore notamment avec P-A Méthot et Sylvain Marcel, lui donne de l’espoir pour l’avenir.

« Je fais beaucoup de conférences, dit-il. Ça me permet de travailler et je sens que ça bouge. C’est une bonne équipe. C’est aussi simple que ça. »

Photo courtoisie, Michel Mpambara

Sans voiture

Au début des années 2000, Michel Mpambara avait connu un joli succès avec son premier spectacle solo. Puis en 2005, tout s’était brusquement arrêté. L’humoriste mentionne qu’il était alors mal entouré.

« J’étais comme un coureur de Formule 1 qui n’avait pas de char, dit-il. Ç’a été quelque chose de très dur. Oui, j’avais des problèmes de santé mentale. Mais il y a des gens qui sont bipolaires et ça ne les empêche pas de travailler. [...] Quand j’ai quitté l’humour, ce n’est pas parce que les gens ne me trouvaient pas drôle. Je n’avais pas la chance de jouer. »

Pendant près de 15 ans, Michel Mpambara a souhaité ravoir sa chance de remonter sur scène. « Chaque année, j’écrivais un monologue en espérant qu’il puisse fonctionner », dit-il.

Parce qu’il ne voulait pas faire n’importe quelle « jobine », Michel Mpambara confie avoir « été bien bien pauvre » durant ces années loin des planches. « La pauvreté, c’est très dur, dit-il. Tu veux faire plaisir à tes neveux, à la famille, mais tu ne peux pas. »

Pas dans la gang

Au début de la pandémie, il a travaillé dans un CHSLD comme agent multiplicateur. Sa fonction ? S’assurer que le personnel respecte les normes d’hygiène afin d’éviter la propagation de la COVID-19. Il a toutefois quitté son boulot après six mois.

« Les gens me regardaient en me demandant ce que je faisais ici, dit-il. Ils voulaient prendre une photo avec moi et me demandaient pourquoi je ne faisais plus d’humour. C’est comme si je n’étais pas dans la gang. »

En avril, sur Club illico, on pourra voir Michel Mpambara en prêtre dans la série de Philippe Falardeau, Le temps des framboises. « C’était merveilleux. C’est le directeur de casting qui a pensé à moi. En plus, j’ai compris que j’avais été assez bon [...] Je veux travailler maintenant que j’ai un char. Je vais voir si je sais encore conduire. »