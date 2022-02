Mises en chantier: tendance à la baisse au Québec et au Canada

Le nombre de mises en chantier d’habitations au Québec et au Canada a baissé au cours du mois de janvier, mais les ventes des propriétés sont demeurées stables, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logements (SCHL) et l’Association canadienne de l'immeuble (ACI).

Dans l’ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d’habitations est passé de 238 405 en décembre, à 230 754 en janvier, ce qui représente une baisse de 3 %.

Au Québec, la SCHL a recensé 3662 habitations mises en chantier au mois de janvier. Il s’agit d’une baisse de 19 % comparativement à janvier 2021, et d’une deuxième baisse mensuelle consécutive.

«Ce recul était prévisible étant donné qu’un an plus tôt, les mises en chantier avaient fracassé tous les records pour un mois de janvier. Corrigé des effets saisonniers, janvier 2021 était même le meilleur mois de l’histoire pour la construction résidentielle au Québec», a analysé Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

«La performance du mois dernier place néanmoins janvier 2022 au deuxième rang depuis au moins trois décennies, ce qui témoigne d’une vigueur remarquable de la construction», a-t-il ajouté.

Le mois dernier au Québec, les fondations de 378 maisons individuelles ont été coulées, ce qui constitue une diminution de 36 % par rapport à janvier 2021. Il y a également eu 3284 logements collectifs mis en chantier, soit une baisse de 16 % par rapport au même mois l’an dernier.

Trois des six régions métropolitaines de recensement (RMR) ont malgré tout affiché une hausse d’activité comparativement à janvier 2021. C’est notamment le cas des RMR de Sherbrooke (+ 43 %; 157 mises en chantier), de Gatineau (+33 %; 281) et de Saguenay (+15 %; 62).

Des diminutions ont été remarquées dans les RMR de Québec, Montréal et Trois-Rivières.

La diminution la plus prononcée a été observée dans la RMR de Québec (-40 %) avec 602 mises en chantier. La RMR de Montréal a elle aussi continue une baisse (-21 %; 2005), tout comme Trois-Rivières avec 31 habitations lever de terre, soit dix de moins qu’un an plus tôt à la même période.

Les prix continuent d’augmenter

Par ailleurs, les ventes résidentielles au Canada se sont maintenues à un sommet historique en janvier 2022, avec une hausse de 1 % entre le mois de décembre 2021 et janvier 2022, selon les chiffres de l’Association canadienne de l'immeuble (ACI), dévoilés mardi.

La hausse des ventes à Calgary, dans le Grand Vancouver et à Ottawa pour ce mois-ci a compensé le recul des ventes enregistrées à Montréal, à Winnipeg, dans la vallée du Fraser et à Hamilton-Burlington.

De leurs côtés, les prix ont continué d’augmenter d’une année à l’autre, et ce un peu partout au pays. Au Québec, ils ont grimpé de 16,3 % entre janvier 2021 et janvier 2022, passant d’une moyenne de 408 265 $ à 474 941 $.

La Belle Province n’a rien à envier au Nouveau-Brunswick (+32 %) ni à l’Ontario (+25,6 %) et à la Colombie-Britannique (+23,3 %).

Le prix moyen réel des propriétés vendues au Canada en janvier 2022 s'élevait à 748 439 $, soit une hausse de 21 % comparativement à la même période l’an dernier.

«L'idéal serait que d'ici l'été, une foule de propriétaires-vendeurs inscrivent leur propriété pour profiter du marché printanier. On verrait alors, comme en 2021, une montée de ventes: des acheteurs déçus depuis longtemps accéderaient enfin à la propriété, et la croissance des prix ralentirait probablement si le bassin d'inscriptions était plus large. Le marché aurait bien besoin de tout ça, mais tout dépendra du nombre de propriétés mises en vente dans les prochains mois», a affirmé Shaun Cathcart, économiste principal de l'ACI.

À voir aussi