Pas de drones militaires à Bagotville

La Base militaire de Bagotville n'accueillera pas de drones militaires au sein de ses installations, malgré la pression politique des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Selon les informations obtenues par le bureau du député Richard Martel, Ottawa aurait plutôt choisi de déployer son projet d'aéronefs télépilotés en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique.

«On va faire du bruit avec ça parce que ça n'a pas de maudit bon sens, a lancé le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe qui avoue ne pas comprendre la logique d'Ottawa. On est la plus grosse base aérienne des Forces armées canadiennes. On a un centre d'excellence des drones à Alma. On a une école de pilotage à Chicoutimi. Il n'y a aucun argument valable pour rejeter Bagotville.»

Comme plusieurs autres élus de la région, le député bloquiste a toujours été convaincu que la Base militaire de Bagotville était l'endroit à privilégier pour l'implantation d'un projet de ce type qui alimente les discussions depuis une vingtaine d'années.

«C'est sûr qu'on se bat pour notre région et c'est normal, mais quand on sait en plus qu'on a raison, on ne lâchera pas le morceau, a assuré M. Brunelle-Duceppe. Je pense qu'il y a eu des pressions de certains élus de la Nouvelle-Écosse, mais en même temps, le gouvernement Trudeau nous dit qu'il a un gros caucus québécois, alors je me demande qu'est-ce qu'il fait le caucus québécois.»

«On va poser des questions au gouvernement et voir comment il voit le futur pour la base de Bagotville, évidemment, a affirmé de son côté le conservateur Richard Martel.

Le député de Chicoutimi-Le Fjord aussi est déçu et espère qu'il ne s'agit pas d'une décision purement politique.

«Il y a certainement une explication tactique puisqu'on parle de militaires, mais je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui le politique était où dans tout ce dossier-là», a-t-il analysé.

Ottawa n'a toujours pas confirmé officiellement son choix. Le gouvernement vient de lancer sa demande de propositions pour l'achat des drones. Le contrat est évalué à 5 milliards de dollars.