Patinage de vitesse: les Canadiennes en or à la poursuite

L’équipe féminine canadienne de la poursuite, en patinage de vitesse longue piste, a eu le meilleur des Japonaises pour se couvrir d’or, tôt mardi matin aux Jeux olympiques de Pékin.

La Québécoise Valérie Maltais, ainsi que ses compatriotes Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann, ont complété les six tours de la finale en 2 min 53,44 s. Elles ont ainsi devancé leurs rivales par 11,03 secondes.

Les Japonaises avaient pourtant bien débuté, avant de se voir devancer par les Canadiennes qui ont su rapidement combler l’écart et décrocher une seconde médaille d’or pour le Canada.

Il s’agit aussi d’une troisième médaille pour Weidemann à ces Jeux olympiques, elle qui avait aussi mis la main sur l’argent au 5000 mètres, ainsi que le bronze au 3000 mètres.

Il s’agissait des deux nations favorites de cet événement. Les Canadiennes avaient d’ailleurs été couronnées lors des trois étapes de la Coupe du monde, à l’automne dernier.

Un peu plus tôt, le trio de patineuses canadiennes s’était assuré d’une médaille, en défaisant les Néerlandaises dans leur vague de demi-finale.

Elles avaient bouclé les six tours de glace de cette course en 2 min 54,96 s, soit 0,98 seconde devant leurs rivales. Elles avaient toutefois dû prendre leurs adversaires en chassent, puisque ces dernières menaient la course après un départ fulgurant.