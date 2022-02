Plus de 16 000 résidents du Québec bloqués à un pas de la citoyenneté

Plus de 16 000 immigrants avec leur Certificat de sélection du Québec (CSQ) et leur résidence permanente en main attendent toujours leur « cérémonie de citoyenneté » pour avoir leur passeport.

« En date du 9 février, un peu plus de 16 000 personnes au Québec [attendaient] d’être convoquées à leur cérémonie de citoyenneté », a confirmé Rémi Larivière, aux relations médias d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Ces derniers jours, des lecteurs ont souligné que les délais pour avoir le Certificat de sélection du Québec (CSQ) et la résidence permanente sont loin d’être les seuls et qu’il faut aussi s’armer de patience pour la citoyenneté.

Résidence permanente expirée

« Je n’ai pas encore obtenu la citoyenneté, donc je ne peux pas quitter le pays », a confié une femme travaillant dans une firme cotée en Bourse, préférant garder l’anonymat pour éviter d’aggraver l’attente au fédéral.

Ce qui la choque, c’est que sa résidence permanente vient de dépasser sa date d’expiration en raison des délais du fédéral. Aujourd’hui, elle a peur d’être renvoyée dans son pays avec sa famille.

« Cela ne serait jamais arrivé si j’avais eu ma citoyenneté pour clore le dossier. Je me sens délaissée par le fédéral. Mon garçon qui veut participer à des compétitions sportives à l’extérieur du pays est coincé ici », déplore-t-elle.

IRCC débordé de partout

Pour l’avocat spécialiste en immigration, Stéphane Minson, ces délais supplémentaires avec la citoyenneté sont la cerise sur le sundae.

« On a des retards partout. C’est hallucinant », laisse-t-il tomber.

« La citoyenneté vient ajouter le droit de vote. C’est une étape de plus. C’est la dernière étape », ajoute-t-il.

Même s’il estime que ceux qui attendent leur citoyenneté sont moins mal pris que ceux qui n’ont pas encore eu leur résidence, il dénonce ces lenteurs.

« Ce qu’il y a derrière tout ça, c’est qu’ils sont débordés de tous les côtés. Ça touche les résidences permanentes, les permis de travail et la citoyenneté », résume celui qui a comme clients Carole Villautreix et Christophe Perenne, un couple d’investisseurs, qui attendent leur résidence permanente depuis trois ans.

Joint par Le Journal, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a indiqué qu’il souhaite accélérer le processus de citoyenneté.

« Nous examinons une option pour les personnes qui souhaitent prêter leur serment par attestation signée, et célébrer leur citoyenneté à une date ultérieure. Cela permettrait de réduire le temps d’attente », a indiqué le ministère.

« Au cours des derniers mois, nous avons organisé environ 350 cérémonies virtuelles par mois et nous invitons environ 3500 à 5000 candidats chaque semaine à prêter serment virtuellement », a conclu son porte-parole Rémi Larivière.

Du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, IRCC a effectué plus de 12 000 cérémonies de citoyenneté virtuelles et a accueilli quelque 177 000 nouveaux citoyens au pays, souligne le ministère.

Des milliers de personnes en attente à chaque étape vers la citoyenneté

1. Certificat de sélection du Québec (CSQ)

Personnes en attente : 20 988

2. Résidence permanente (RP)

Personnes en attente : 39 773 (immigration économique)

3. Serment de citoyenneté

Personnes en attente : 16 000

Source : ministère de l’Immigration du Québec et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), données de décembre et de février