Que la Caisse cède le REM au gouvernement

Voulez-vous bien me dire ce que la Caisse de dépôt et placement du Québec fait dans le développement et la construction de réseaux publics de transport en commun au Québec ?

L’ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard n’aurait jamais dû confier à la Caisse le mandat d’agir au Québec à titre de maître d’œuvre de grands projets d’infrastructures publiques, comme c’est actuellement le cas avec le REM de l’Ouest, et le projet de REM de l’Est.

Deux projets où la Caisse s’est fait accorder la responsabilité pour toutes les phases des projets : planification, financement, réalisation et exploitation. Deux projets controversés où la Caisse perd une énergie folle en devant constamment se défendre sur la place publique contre des interlocuteurs (et des spécialistes) eux-mêmes mandatés par le gouvernement du Québec en matière de transport en commun public.

Je regrette... mais le rôle fondamental de la Caisse c’est de gérer des portefeuilles de placement. « La Caisse est un mandataire de l’État. Les biens en la possession de la Caisse sont la propriété de l’État... La Caisse a pour mission de recevoir des sommes en dépôt conformément à la loi et de les gérer en recherchant le rendement optimal du capital des déposants dans le respect de leur politique de placement tout en contribuant au développement économique du Québec. »

Pas de son ressort

Le mandat ultime de la Caisse ce n’est pas de jouer à l’entrepreneur et encore moins à l’exploitant d’un réseau public de transport en commun comme elle est en train de le faire avec ses projets de REM à Montréal.

Le réseau public du transport en commun à Montréal est notamment du ressort du ministère des Transports, de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), de la Société de transport de Montréal (STM). C’est à eux qu’incombe la responsabilité de réaliser le développement du transport en commun, et ce, évidemment, avec l’appui financier du gouvernement du Québec, des villes, du fédéral.

L’illusoire rendement du REM

À mon avis, c’est totalement inapproprié de voir la Caisse exploiter le REM. Il faut savoir que la Caisse va se verser annuellement un rendement de 8 % à 9 % sur le capital-actions investi dans le REM, dont l’exploitation sera annuellement subventionnée à hauteur de 54,3 % par le gouvernement du Québec.

Pourquoi cela m’apparaît-il inapproprié ?

1. Les biens (actifs $) en la possession de la Caisse sont la propriété du gouvernement du Québec.

2. Que la Caisse détienne 73 % du capital-actions du REM et le gouvernement du Québec 27 %, on convient que cela revient à dire que l’État détient 100 % du REM.

3. Quand la Caisse va se verser un rendement annuel de 8 à 9 % sur les 3,53 milliards $ investis dans le capital-actions du REM, soit de 264 à 318 millions $ par an, sachez que c’est à même la subvention annuelle que Québec va verser pour l’exploitation du REM que ce rendement sera encaissé.

Concrètement, cela signifie que le gouvernement va indirectement subventionner annuellement le REM pour permettre à la Caisse (qui lui appartient) de rapporter un rendement de 8 % à 9 %.

À ce compte-là, que le gouvernement du Québec demande à « sa » Caisse de céder le REM à « son » ministère des Transports et ainsi il évitera de subventionner indirectement le rendement de « sa » Caisse.

À chacun sa spécialité. Que la Caisse se reconcentre sur son mandat de faire fructifier l’épargne de ses déposants avec un vrai rendement et non l’argent du gouvernement !

Point à ligne.