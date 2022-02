René Lévesque mérite mieux

S’il faut louer Télé-Québec de rappeler que 2022 marque le 100e anniversaire de naissance de René Lévesque, il faut se désoler qu’elle le fasse d’aussi piètre façon.

Mercredi soir dernier, le diffuseur présentait un documentaire intitulé Qui se souvient de René Lévesque ? Signé par le réalisateur Louis Asselin, animé par le journaliste du Devoir Guillaume Bourgault-Côté et produit par Marie-France Bazzo, ce documentaire est d’un amateurisme qui le rendrait à peine digne d’une télévision communautaire.

S’il n’est pas trop malmené par Bourgault-Côté, qui fait un honnête travail d’intervieweur, les transitions du film composées d’images floues, les gros plans saugrenus sur les pieds des personnalités interrogées, souvent perdues dans des décors démesurés, le respect aveugle des règles de distanciation sanitaire, tout ou presque pourrait faire partie d’un cours de l’Institut national de l’image et du son sur ce qu’il faut éviter quand on produit un documentaire.

Son réalisateur aurait eu intérêt à regarder comment se tirent des contraintes sanitaires les réalisateurs de District 31, de La tour et de la plupart des émissions qu’on regarde depuis le début de la pandémie. Il aurait vu le ridicule de montrer Bourgault-Côté marcher dans le gazon alors que son invité déambule à l’extrémité du trottoir ou de montrer Côté et Antoine Robitaille toujours plantés à distance dans un plan trop large, etc.

DES TÉMOIGNAGES PRÉCIEUX

Le choix plutôt judicieux des témoins rachète jusqu’à un certain point les maladresses de la réalisation. Pauline Marois et surtout Martine Tremblay, qui fut durant quelques années attachée de presse puis cheffe de cabinet adjointe de Lévesque, rendent des témoignages précieux et authentiques. Madame Tremblay, qui fut cinq ans présidente du conseil d’administration de Télé-Québec, n’a sûrement pas envoyé de fleurs à la direction actuelle pour une émission qui ne sera pas, espérons-le, l’unique occasion de rappeler la mémoire de René Lévesque.

Un homme politique que vénèrent encore des centaines de milliers de Québécois, que les deux tiers de la population estiment être le meilleur premier ministre depuis 1960 (selon les chiffres mêmes du sondage instruit par les producteurs du film) mérite beaucoup mieux.

À LA RECHERCHE D’ARTÉFACTS

Le Musée de la civilisation du Québec a annoncé, hier, qu’une exposition marquera le centenaire de la naissance de René Lévesque à compter du 17 novembre prochain. C’est probablement une initiative de dernière minute, car il faut plus que quelques mois pour mettre sur pied une exposition consistante à la hauteur du personnage qu’on veut honorer. De concert avec la Fondation René-Lévesque, le Musée fait appel au public pour recueillir d’ici à la mi-avril des documents et des artéfacts qui pourraient faire partie de l’exposition. Je leur souhaite bonne chance.

Ayant côtoyé René Lévesque durant une trentaine d’années et ayant organisé, tout à fait contre sa volonté, une soirée spéciale (diffusée à Télé-Québec, d’ailleurs) pour marquer sa retraite de la vie politique, je peux affirmer que l’homme n’avait aucune coquetterie. Conscient de sa valeur et de l’importance du rôle qu’il devait jouer comme premier ministre, il n’a jamais eu la prétention de passer à l’histoire. C’est d’ailleurs ce qui le rendait si attachant malgré ses impatiences et son agacement épidermique devant les compliments et la flatterie.

Même si le Musée de la civilisation aura beaucoup de mal à trouver des souvenirs conséquents de cet homme qui n’avait aucun souci de sa postérité, je souhaite que l’exposition soit davantage à la hauteur de son héritage que le piètre documentaire que diffusera Télé-Québec à plusieurs occasions encore.