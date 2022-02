Tournée «Contre vents et marées»: Paul Daraîche rend hommage à Renée Martel

Paul Daraîche a perdu sa grande amie Renée Martel, mais il souhaite lui rendre hommage en poursuivant leur projet de tournée commune «Contre vents et marées», tirée de leur opus du même nom.

Tous deux nés le 26 juin 1947, Paul Daraîche et Renée Martel devaient prendre la route ensemble pour la première fois après avoir offert cet album à leur public, en octobre dernier. À la suite du décès de la reine du country le 18 décembre, Paul Daraîche et son équipe ont souhaité maintenir le projet de tournée bien vivant.

Bien que Renée Martel soit irremplaçable, Laurence Jalbert, qui a récemment ébloui le public de Star Académie, Annie Blanchard et Émilie Daraîche, qui assura la première partie de toutes les dates, se produiront en alternance. En effet, elles ont accepté de boucler leurs valises pour ce périple qui prendra son envol le 30 avril prochain au Théâtre Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse.

Les trois femmes ont voulu témoigner de leur admiration pour Renée Martel en embrassant ce projet.

«Je me revois jeune ado timide avec les cheveux orange, qui tiens un album de Renée Martel contre son cœur. Cette femme est mon idole et je rêve... Mais comme il faut croire en ses rêves, un jour je rencontre cette magnifique femme extrêmement talentueuse et... on devient amies. Et là, je vais interpréter ses chansons avec toute mon âme et tout le respect que je lui dois, car je lui dois beaucoup», a dit Laurence Jalbert, mardi, dans un communiqué.

Le spectacle sera présenté d’ici octobre prochain à Brossard, Gatineau, Granby, L’Assomption, Montréal, Petite-Vallée, Québec, Saint-Eustache, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Terrebonne, Trois-Rivières et Victoriaville. Les billets sont en vente en ligne.