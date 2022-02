Le siège d’Ottawa aura fini par avoir raison de la patience du gouvernement fédéral. Hier, le premier ministre a annoncé que son gouvernement allait invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, une première depuis la crise d’Octobre, en 1970.

À ceux qui auraient envie de se réjouir et de dire « enfin ! », j’ai envie de dire que c’est loin d’être chic et c’est loin d’être anodin.

Un pays pris en otage

Qui pense encore que nous avons affaire à un groupe de camionneurs « tannés » qui portent la voix du bon peuple ?

En connaissez-vous beaucoup, des camionneurs, qui ont les moyens de se passer de revenus pendant 20 jours ? Qui ont les moyens de faire lettrer des remorques de 53 pieds ? Qui ont les moyens de faire tourner à vide leurs moteurs, au prix du carburant ?

On n’a pas affaire à des camionneurs, on a affaire à des terroristes. Des gens qui paralysent une capitale, qui bloquent des frontières et qui utilisent leurs enfants comme bouclier humain.

Essayez donc de me faire croire que c’est normal qu’un enfant manque 20 jours d’école et qu’il vive en supposé camping dans des fumées de diésel. Essayez de me faire croire que dans n’importe quelle autre circonstance, les services sociaux ne seraient pas intervenus.

Une menace envers les institutions

Comme le disait si bien une copine, ces gens-là, ce sont les talibans de la COVID.

Ils tiennent tout un pays en otage comme s’ils parlaient au nom d’autre chose qu’une minorité de gens déjà minoritaires.

Pendant ce temps, la GRC a procédé à la saisie d’un important arsenal d’armes et de munitions que possédaient des manifestants au poste frontalier de Coutts, en Alberta. Au moment d’écrire ces lignes, 12 personnes avaient été arrêtées.

Il ne s’agit plus d’une manifestation paisible de la part de citoyens « ordinaires ».

Il s’agit d’actes de terrorisme en sol canadien.