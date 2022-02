Une approche payante pour les Rams

Les Rams ont tout misé sur le présent, avec un alignement regroupant plusieurs joueurs vedettes. Il fallait absolument que leurs meilleurs soient leurs meilleurs. Mission accomplie!

Les Rams ont cinq joueurs qui comptaient pour au moins 18 millions sur leur masse salariale cette saison. À eux cinq, le plaqueur Aaron Donald, le demi de coin Jalen Ramsey, le quart-arrière Matthew Stafford, le secondeur Leonard Floyd et le receveur Cooper Kupp comptent pour plus de 50% de l’espace sous le plafond.

Il y avait lieu de craindre, avec cette façon de construire, que derrière ces joueurs étoiles, le manque de profondeur devienne un problème. Or, les Rams ont complété leur approche agressive avec de brillants choix au repêchage dans les dernières années, qui ne comptent que pour des miettes dans leur gestion salariale.

Et quelle performance de ces joueurs vedettes dans le grand moment!

Kupp, joueur le plus utile du match, a capté 33 passes lors des présentes séries, un record. Il termine sa saison, en incluant les séries, avec 178 réceptions, pour 2425 verges et 22 touchés. C’est époustouflant.

Solides au bon moment

Les autres? Donald a terminé avec deux sacs du quart et la pression qui a saboté le dernier jeu des Bengals.

Leonard Floyd a complété la rencontre avec cinq plaqués et un sac. Jalen Ramsey s’est fait battre à quelques occasions, mais il a été le meilleur à sa position dans toute la ligue cette saison.

Quant à Stafford, les deux interceptions le font mal paraître, mais il faut voir plus loin. Il a mené une autre poussée victorieuse, ce qu’il a fait à plusieurs reprises au cours de sa carrière.

En allant le chercher à Detroit, les Rams estimaient qu’il leur ferait faire le pas que son prédécesseur Jared Goff n’arrivait pas à franchir. Encore là, lorsque l’enjeu était à son comble, Stafford a prouvé qu’il était un bon investissement.

Cette saison, les Rams ont aussi transigé à la date limite des échanges pour obtenir le vétéran secondeur Von Miller. Ce dernier a été magistral avec deux sacs du quart. Il récolte ainsi sa deuxième bague en carrière, après celle avec les Broncos en 2015. Lors de ses deux présences au Super Bowl, il a obtenu 4,5 sacs, un record qu’il partage avec Charles Haley, qui l’avait établi en cinq matchs.

La fin pour Donald?

Avant la rencontre, le réseau NBC, par la voie de l’ancien joueur et analyste Rodney Harrison, a laissé entendre qu’il y avait de fortes chances que Donald tire sa révérence en cas de victoire.

Ça reste à voir, mais à 30 ans, il est encore totalement dominant et ce serait une perte gigantesque pour les Rams.

L’entraîneur-chef Sean McVay a aussi mentionné plus tôt cette semaine qu’il souhaiterait bientôt trouver un meilleur équilibre entre son travail et sa vie familiale. Parions qu’il ne quittera pas à 36 ans, mais il ne s’éternisera peut-être pas.

Ce triomphe, c’est aussi celui du vétéran bloqueur de 40 ans, Andrew Whitworth. À cet âge vénérable, ce serait la façon parfaite de tirer sa révérence.

Bref, il était grand temps que les Rams le gagnent, ce gros match!

Le fait qu’ils aient réussi à la maison, dans leur flamboyant stade de 5 milliards, ça ne s’invente pas.

Et ne serait-ce que pour égayer encore plus ce scénario hollywoodien, les célébrations se sont terminées avec une demande en mariage du maraudeur Taylor Rapp à sa copine, le genou dans les confettis. Son coéquipier, le receveur Van Jefferson, a quitté précipitamment pour porter assistance à sa conjointe, qui a quitté vers l’hôpital un peu plus tôt pour donner naissance à leur enfant.

Il n’y a pas à dire, parfois, la réalité dépasse la fiction.

