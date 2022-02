Baseball: une icône des Nationals se retire

Le joueur de premier but des Nationals de Washington Ryan Zimmerman a annoncé sa retraite du baseball professionnel, mardi.

L’athlète de 37 ans a passé toute sa carrière dans la capitale américaine à compter de 2005, soit la première année suivant le déménagement des Expos de Montréal. Le numéro 11 a savouré la conquête de la Série mondiale des «Nats» en 2019 avant de déclarer forfait pour la campagne subséquente en raison de préoccupations reliées à la pandémie.

Zimmerman a disputé une dernière saison dans les ligues majeures l’an passé, affichant une moyenne au bâton de ,243 et totalisant 14 circuits et 46 points produits.

«Chère D.C. [...], nous avons gagné ensemble, perdu ensemble et, en toute franchise, grandi ensemble. Nous avons perdu 100 matchs à deux reprises, remporté 90 parties quatre fois. Nous avons emménagé dans un nouveau stade, nous avons échoué à franchir la première ronde des séries à quatre cruelles occasions. Évidemment, on a vécu le parcours magique de la Série mondiale 2019, ce que je n’oublierai jamais», a-t-il rappelé dans une lettre diffusée par CAA Baseball, l’agence représentant ses intérêts.

«Je serai toujours reconnaissant de votre soutien indéfectible à travers ces accomplissements et ces échecs.

Zimmerman a atteint le plateau des 100 points produits trois fois en carrière et a offert deux récoltes d’au moins 30 longues balles. Il revendique deux invitations à la classique des étoiles, autant de Bâtons d’argent et un Gant doré pour ses performances au troisième but en 2009.

