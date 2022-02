Xavier Dolan lorgne la télé américaine

Tout en peaufinant sa série télé La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, attendue sur Club illico l’automne prochain, Xavier Dolan développe un projet de télésérie américaine, nous a-t-il confié mardi.

Le cinéaste québécois a fait cette révélation lors d’un entretien téléphonique accordé au Journal à l’occasion de la sortie prochaine du film français Illusions perdues. Ce mystérieux projet américain étant encore très embryonnaire, Dolan a préféré ne pas en divulguer les détails pour l’instant.

« Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que ça va tomber à l’eau ? Il est trop tôt pour le savoir et il est trop tôt aussi pour dire qui est derrière ce projet. Mais ça m’excite énormément », s’est-il contenté de dire.

Un vieux rêve

Pour l’heure, c’est surtout le montage des cinq épisodes de La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, sa première série télé, qui occupe la majeure partie de son temps.

Tournée l’an passé, la série adaptée de la pièce du même titre de Michel Marc Bouchard réunira à l’écran Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau et Patrick Hivon. Les cinq épisodes atterriront sur la plateforme Club illico quelque part l’automne prochain.

« J’ai toujours rêvé de faire une série télé, admet Dolan.

La première chose que j’ai écrite dans ma vie, c’était une série télé. Ça n’avait pas fonctionné. Mais ç’a toujours été un format qui m’intéressait. Parfois, avec le cinéma, il faut faire des sacrifices et des choix. On a un certain temps pour raconter quelque chose. En télé, c’est un autre rythme et un autre espace de création. On peut prendre le temps de raconter des personnages et une histoire.

Avec La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, j’ai pu réfléchir à une structure de récit qui se déploie sur cinq heures. Je l’ai abordé comme cinq petits films qui ont chacun une finale et qui doivent aboutir sur une révélation. J’ai trouvé ça très le fun et très inspirant. Rendu où je suis dans ma carrière, c’était ça que je voulais faire et que j’avais besoin de faire. »

Enfin, même s’il n’a pas de projet de film dans son viseur en ce moment, Xavier Dolan n’a pas fait une croix sur le cinéma. « C’est sûr que je vais y revenir un jour », promet-il.

