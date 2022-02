LeBLANC LÉVESQUE

Lucienne



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de madame Lucienne Lévesque, épouse de feu Maurice LeBlanc, survenu le 30 janvier 2022 à l'âge de 93 ans, au CHSLD La Petite Patrie à Montréal.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard (Louise Leroux) et Johanne (Francesco Stroppetti), ses petits- enfants Mathieu (Brigitte Santos), Valérie (Brian Buick), Mélissa et son arrière-petit-fils Alexandre. Elle quitte également sa soeur Thérèse (Fernand Boudreau) et plusieurs autres parents, amis, neveux et nièces pour rejoindre ses 11 autres frères et soeurs qui l'ont précédée dans l'éternel.Une cérémonie en sa mémoire aura lieu à une date ultérieure.Nous tenons à exprimer toute notre gratitude envers tout le personnel du 4e étage du CHSLD La Petite Patrie pour leur compassion et la très grande générosité qu'ils ont démontrées à son égard et envers ses proches jusqu'à la toute fin.Un don In memoriam peut être fait à La Fondation Héros De Tous Les Jours pour enfants handicapés dont le lien internet apparaît ci-dessous :/la-fondation