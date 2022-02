BLANCHET, Guy



À l'Hôpital de Saint-Eustache, le 9 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Guy Blanchet.Il laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Francine), François (Francine), Denis, Luc (Sonia) et Sylvain (Sandra); ses petits-enfants: Marie-Ève, Louis-Philippe, Karl, Myriam, Jonathan, Kevin, Audrey, Jérémie, Rebecca, Jacob et Amy, ses treize arrière-petits-enfants, son frère Roger, sa nièce Diane et son neveu Pierre. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, autres neveux et nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le Dr Boileau ainsi que les infirmières de l'Hôpital Saint-Eustache pour l'attention apportée et les bons soins prodigués.Les funérailles auront lieu le samedi 19 février 2022 à 14h en l'église de Saint-Eustache, 123, rue Sant-Louis, Saint-Eustache. En ce qui concerne les mesures gouvernementales, un nombre maximal de 50 personnes, sans rotation et sans passeport vaccinal, est autorisé à l'église pour les funérailles.www.salonsfunerairesguay.com