GRENON, Simon Arthur



À Montréal, le 1er février 2022, est décédé M. Simon Arthur Grenon, à l'âge de 96 ans. Il était l'époux de feu Mariette Pinard (Grenon).Il laisse dans le deuil sa fille Céline (Denis), ses petits-enfants Olivier (Vicky) et Catherine (Mehdi), ainsi que plusieurs parents et amis.Il était le frère de Fernand Grenon (feu Denise), feu Marcel Grenon (feu Laurette), feu Roger Grenon (Andrée) et feu Pauline Grenon (Fournier) (feu Léo).Malheureusement, en situation de pandémie, il n'y aura pas de cérémonie commémorative en salle au complexe funéraire. Vous êtes invités à consulter l'avis de décès sur le site Web de:afin d'offrir vos condoléances sur le registre virtuel eMemoris, vous pouvez également visionner sur Scrypta quelques photos souvenirs.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital Santa Cabrini, l'équipe Signature de la Résidence Le 22 du Groupe Maurice et du CLSC de St-Léonard/St-Michel.