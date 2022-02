GAGNÉ, Juliette



À Québec, le mardi 1er février 2022, à l'âge de 98 ans est décédée Mme Juliette Gagné, épouse de M. André Vincent, fille de feu Onésime Gagné et de feu Laura Paquette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Danielle Laflamme) et René (Sylvie Darveau), ses petits-enfants Rudi, Philippe, Maxime (Gabriel Richard) et Chloé (Gabriel Legros) ainsi que sa soeur Marie-Paule.Une cérémonie religieuse aura lieu à une date ultérieure en l'Église Ste-Julie à Laurierville, Qc.DES DEUX RIVESTél. 418 688-2411 ou 1 888 688-2411Télécopieur : 418 688-2414www.coopfuneraire2rives.com