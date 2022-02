BEAUGRAND-CHAMPAGNE, Fernand





C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre père Fernand Beaugrand-Champagne, époux de feu Suzanne Legendre, le 9 février 2022 à l'âge de 97 ans et 9 mois.Né à Hochelaga le 29 mai 1924, il était le fils d'Antoine Beaugrand-Champagne et d'Adèle Ferland, le frère de Roland, Roger, Lucienne, Antoine jr. et Rita, tous décédés.Il laisse dans le deuil ses enfants : François (Carole Berthiaume), Lucie et Guy, ses petits-enfants adorés : Yan (Sophie Pétré), Jonathan (Patricia Ménard), Francis (Sabrina Béliveau), Pénélope et son papa François Legault, de même que ses arrière-petits-enfants : Océane, Liam, Thomas et Livia.Il laisse également ses soeurs Reine-Aimée, Lorraine, Cécile (Aurélien Blais), son frère René (Jeanne Moisan), de même que ses beaux-frères et belles-soeurs Mariette (feu Robert), Henriette (feu Gilles), Raymond et Marguerite (Fernand St-Georges), ainsi que ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.Il entre au service de Radio-Canada au printemps 1954 où il travaillera pendant plus de 35 ans comme administrateur au service de la radio et des émissions musicales. Il y sera très impliqué, notamment en fondant avec des collègues la Coopérative des employés de Radio-Canada et sera également un membre fondateur de La Caisse Populaire Desjardins des employés de Radio-Canada.Tout au long de sa vie, Fernand s'est impliqué bénévolement auprès de plusieurs organismes de charité. Il appréciat l'art et fut un grand collectionneur de timbres. Mais sa passion première fut sa famille et ses proches. Affable et généreux, il aura su toucher le coeur de tous par sa bonté et sa joie de vivre si contagieuse.La famille remercie le personnel de la Résidence St-Moritz de ville St-Laurent où il a vécu les 10 dernières années, entouré de gens bienveillants qui ont adouci sa vie jusqu'à la fin. Nous remercions également son médecin tout dévoué, le Dr Truong Hong Bao Son. Enfin, merci au personnel de gériatrie du 5e nord de l'hôpital St.Mary's; au Dr Chabot et son équipe. Votre professionnalisme et votre humanité ont fait toute la différence.La famille recevra les condoléances le mardi le 22 février 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h, et le mercredi le 23 février de 10h30 à 12h30 au complexe funéraire Urgel Bourgie Athos.En raison des règles sanitaires, le salon sera réservé aux proches sur invitation. Les funérailles, ouvertes à tous, seront célébrées le mercredi 23 février à 14h, en l'église St-Laurent, 805 av. Sainte-Croix. La mise en terre aura lieu au cimetière à Ste-Marthe-sur-le-Lac.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don Aux Petits Frères des Pauvres, organisme cher au coeur de Fernand.