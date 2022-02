VERRET, Claudette



À Terrebonne, le 3 février 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Claudette Verret.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy, Lyne (Pierre) et Marc, ses petits-enfants Daphnée, Maxime, Marc-Olivier (Alexandra) et Chanelle. Elle laisse aussi derrière ses soeurs Nicole (Bill) et Ginette (Dave) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal,dimanche le 20 février 2022 de 13h à 17h suivi des funérailles en la chapelle du complexe à 17h.