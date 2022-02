BINETTE née JOLY, Marie



À Saint-Eustache, le 7 février 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Marie Binette, épouse de feu M. Germain Binette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole (Normand Lauzon), Sylvain et Gilles (Monic Aumont), ses six petits-enfants : Mathieu, Geneviève, Laurane, Justin, Hugo et Jeanne, ses cinq arrière-petits-enfants, ses soeurs Yvette, Jeannine et feu Fernande, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 juin 2022 de 10h à 14h, suivra une cérémonie hommage au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934