LATREILLE, Jacques, cpa



C'est avec un grand regret que nous vous annonçons le décès de M. Jacques Latreille cpa, survenu le 22 décembre 2021, à l'âge de 72 ans.Né à Montréal le 5 janvier 1949, il était le fils de feu Napoléon Latreille et de feu Lucienne Héon, le frère de Jocelyne snjm, de feu Normand (Marie Marsolais), de Bernard m.d. (Céline Mantha) et de France (feu André Huvelin).Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, des parents et amis.En raison du contexte actuel, les funérailles auront lieu à une date ultérieure, date qui sera communiquée aux parents et amis.