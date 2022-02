SAUVÉ, Madeleine, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie le 12 février 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée Soeur Madeleine Sauvé, en religion Soeur Thérèse-de-la-Croix. Née à Saint-Timothée, elle était la fille de feu Alcide Sauvé et feu Adélina Reid.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa soeur Louise Sauvé m.i.c., des neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, ainsi que toutes les personnes à qui elle a enseigné comme professeur de philosophie, de théologie et surtout comme grammairienne à l'Université de Montréal.Soeur Madeleine est aussi l'auteur de quelques volumes.Soeur Madeleine Sauvé sera exposée le mardi 22 février dès 12h à la86, rue St-Charles estLongueuil, QC J4H 1A9Une Eucharistie sera célébrée à sa mémoire au même endroit le mardi 22 février à 14h.Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le passeport vaccinal, le port du couvre-visage, le lavage des mains et la distanciation sont recommandés.