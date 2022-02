FILLION, Aurèle



À Châteauguay, le 5 février 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Aurèle Fillion, conjoint de Mme Denise Morin. Il était le fils de feu Roméo Fillion et de feu Antoinette Bélanger.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses fils Marc (Chantal Goddard), Michel (Geneviev Barrette) et André (Christiane Gaudreau), ses petits-enfants Amélie (Gabriel Bégin), Samuel, Xavier (Mélanie Buissières), Pascale et Benjamin, ses frères et soeurs : feu Cécile (feu Rosaire Bilodeau), feu Lucien (feu Thérèse Fréchette), Lucienne (feu Émile Guillemette), Florence fmm, feu Roland (Thérèse Roy), feu Yolande (feu Jean-Paul Tanguay), feu Bertrand (Cécile Audet), Gisèle (feu Henri Guillemette), Gaétan (Lisette Audet), Solange (Paul Courtney) et feu Alain (Louisette Fournier). De la famille Morin, il était le beau-frère de : feu Robert Morin (Mariette Amyotte), Claire Morin (Marcel Laprade), feu Yola Morin (feu Clifford Lépine) et John Morin (Sharon Belanger). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces et autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mai de 13h à 16h30, suivi d'une cérémonie en chapelle au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com**veuillez noter que les dates et les heures sont sujet à changement selon l'évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à vous référer au site internet du complexe.La famille désire remercier les membres du personnel de l'hôpital Anna-Laberge pour les excellents soins prodigués et leur support.La famille sera reconnaissante de dons commémoratifs à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge.