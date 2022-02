FAITA, Mattia



À Montréal, le samedi 12 février 2022, est décédé M. Mattia Faita, époux de Elena Faita (née Vendittelli).Il laisse dans le deuil ses enfants, Cristina (Alessandro) et Stefano (Isabelle), ses cinq petits-enfants, Giacomo, Geremia, Emilia, Anna et Dario. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, Jean (Martine), Carlo (Karen) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier Dr Axel Tosikyan ainsi que le personnel de l'hôpital Sacré-Coeur pour leurs bons soins. Remerciement aux Dr Jacques Malo et Dr Jean Buithieu pour leur soutien.Une cérémonie commémorative aura lieu le vendredi 18 février à 11h à l'église Notre-Dame de la Défense dans la Petite Italie. Le passeport vaccinal est exigé.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.