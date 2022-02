COURCELLES, André



De Saint-Benoit, Mirabel, le 4 février 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé M. André Courcelles, époux de Mme Claudette Lecompte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Frédéric (Vanessa), Guyaume (Isabelle) et Geneviève (Marc), ainsi que ses 6 petits-enfants, Kassandra, Andréa, Marianne, Sarah-Jeanne, Charles et Jérôme, ses frères et soeurs, Jocelyne (Yvon), Julienne (feu Jean-Claude), Yvon (Ginette), Liette (Gaëtan), Murielle (Charles) et Michel (Christianne), beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 26 février dès 10h en l'église de Saint-Benoit, suivi des funérailles à 11h.Sous la direction de :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association pulmonaire du Québec.Votre présence à l'église doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé Publique du Québec.