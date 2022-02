GARDES, Jacques



À Montréal, le vendredi 4 février 2022, est décédé, à l'âge de 71 ans, Jacques Gardes, époux de Violette Létourneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Gérard (Isabelle); ses soeurs Martine (Patrick), Sylvie (Eric) et Nathalie; ses belles-soeurs Francine, Jocelyne et Joane; neveux et nièces, parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé publique, les funérailles seront célébrées en privé.