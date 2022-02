BOUTHILLIER, Bernadette

née Cérat



À l'hôpital Santa Cabrini, le 11 février 2022, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédée madame Bernadette Bouthillier, épouse de feu Roger Bouthillier.Elle a été une personne aimante et aimée et laisse dans le deuil ses enfants, Diane, Pierre (Jacqueline) et Claude (Geneviève). Sa fille Lyne l'a précédée dans l'au-delà. Elle quitte également ses petits-enfants Virginie, Simon (Julie), Jesse, Justine ainsi que ses arrière-petits-enfants Emy, Louis-Philippe et Rebecca.Seizième d'une fratrie de dix-huit, sont aussi affectés par son départ son frère Jean-Marc (Réjane), sa soeur Marguerite (Réjean), sa grande amie Armande et de nombreux neveux, nièces, amis et amies.La famille recevra vos condoléances le samedi 19 février 2022 de 13 heures à 16 heures. Un hommage religieux lui sera rendu à 16 heures au :4419 RUE BEAUBIEN, MONTRÉALCompte tenu du contexte actuel, les visites sont limitées et nous devrons fournir une liste d'invités. En raison de l'importance de la famille votre participation devra malheureusement se faire sur invitation.Des dons à la Fondation des maladies du coeur ou à l'Institut de cardiologie de Montréal seraient grandement appréciés au lieu de fleurs.