LAFRANCE, Denise



De Montréal, le 2 février 2022, est décédée à l'âge de 92 ans, Madame Denise Lafrance.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Marcel, Marie-Andrée (Jean), Lilianne (Marc), Richard (Hélène), Louis (Claire), Jacques, Claude (Johanne), Chantal et Daniel (Carole), ainsi que leurs enfants, ses cousins et cousines, ainsi que ses ami(e)s.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 19 février 2022 à 14h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.