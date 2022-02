7 disparitions qui ont connu une fin heureuse

Une fillette portée disparue en juillet 2019 a été retrouvée vivante sous un escalier dans l’État de New York, lundi soir. Voici 7 histoires de disparition qui ont connu une fin heureuse :

1. Séquestrée pendant 18 ans

Le 10 juin 1991, Jaycee Lee Dugard est enlevée par Philipe Garrido et son épouse Nancy alors qu’elle se rendait à un arrêt d’autobus à South Lake Tahoe, en Californie. La jeune fille 11 ans sera gardée prisonnière du domicile des Garrido pendant 18 ans. Pendant ces années, elle sera violée à nombreuses reprises et donnera naissance à deux enfants. Elle a été retrouvée en août 2009.

2. 3096 jours d’horreur

Âgée d’à peine 10 ans, Natascha Kampusch marchait seule pour se rendre à l’école lorsqu’un homme conduisant une fourgonnette blanche l’a enlevé le 2 mars 1998. Pendant plus de 3000 jours, la jeune autrichienne a été détenue par Wolfgang Priklopil. Au fil des ans, Kampusch gagnera la confiance de son agresseur. Si bien, que l’homme a accepté de la sortir en public à quelques reprises. Ce n’est qu’en août 2006 qu’elle a finalement eu la chance de s’enfuir.

3. Trois femmes enlevées par un homme

D’août 2002 à avril 2004, trois jeunes femmes sont enlevées par Ariel Castro dans un quartier de Cleveland, aux États-Unis. Michelle Knight (enlevée le 22 août 2002), Amanda Berry (enlevée le le 21 avril 2003) et Georgina DeJesus (enlevée le 2 avril 2004) ont été finalement été retrouvées le 6 mai 2013. Selon les policiers, les jeunes femmes âgées de 14 à 21 ans ont été retenues enchaînées et menottées dans la maison du suspect. Elles auraient été quotidiennement violées et battues par l’agresseur.

4. Affaire Fritzl

Elisabeth Fritzl est détenue par son père, Josef, pendant 24 ans dans le sous-sol de la résidence familial. Le paternel l’enferme dans la pièce aménagée le 28 août 1984. Josef Fritzl signalera lui-même la disparition de sa fille à la police avant de la forcer d’écrire une lettre demandant qu’on cesse de la rechercher. Pendant les années qui suivent, Josef viole sa fille, qui donnera naissance à sept enfants. L’affaire est révélée en avril 2008 lorsqu’un des enfants tombe gravement malade. Elisabeth force alors son père à la conduire aux médecins à qui elle racontera son histoire.

5. Enlevée deux fois par son voisin

Dans les années 1970, Jan Broberg, une adolescente de l’Idaho, aux États-Unis, est enlevée deux fois par son voisin Robert Berchtold. Devenu un ami de la famille, l’homme a sévi une première fois en 1974. Il prétendait vouloir amener la jeune fille de 12 ans faire de l’équitation, mais en réalité il s’est enfui avec elle au Mexique où il l’a marié. Là-bas, il a tenté de lui faire croire qu’elle était en partie extra-terrestre et qu’elle avait comme mission d’avoir un enfant avec lui. Le FBI fait enquête sur la disparition. Jan sera éventuellement retrouvée. En 1976, Robert Berchtold récidive et fait paraître sa disparition comme une fugue. Cette fois, il prétend être son père et l’inscrit dans une école catholique pour fille. Le FBI retrouve Jan plus de trois mois plus tard.

6. Il survit grâce à des bonbons

Au printemps 2021, un jeune garçon de six ans a survécu une nuit dans une forêt de l’Outaouais grâce à des «jelly beans». Le jeune Jerome Owen s’était égaré dans un boisé d’une trentaine d’acres pour aller rejoindre ses frères et cousins à l’insu de ses parents. Il a été retrouvé le lendemain matin par les policiers.

7. Une fillette disparaît en camping

Une fillette de quatre ans portée disparue près d’un lieu de campement isolé en Australie-Occidentale a été retrouvée vivante plus de deux semaines plus tard. Cleo Smith a été retrouvée dans une résidence privée à près de 50 km du lieu de campement.