GAUVIN, Maurice



À l'hôpital de Saint-Jérôme, le 5 février 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Maurice Gauvin, époux de Mme Réjeanne Berthiaume.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Maryse Lavoie), Lyse (Marc Barbeau) et Suzanne, ses petits-enfants, Véronic (Louis-Philippe Bourque), feu Valérie, Mathieu et Maxime, son arrière-petit-fils Liam ainsi que son frère, Richard décédé le 12 février 2022 (Monique Coutu), ses neveux, Jean, Daniel et feu David.Sa famille lui rendra hommage lors d'une cérémonie qui aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.