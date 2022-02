RIOPEL (née HUNEAULT)

Jeannette



De St-Hubert, précédée de son époux Gabriel Riopel et de ses trois enfants Isabelle, Sylvain et Nathalie, est décédée le 11 février 2022, à l'âge de 92 ans, Jeannette Huneault.Elle laisse dans le deuil sa fille Julie, ses frères et sa soeur: Jean-Guy, Claude (Madeleine) et Danielle, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins et cousines ainsi que parents et amis.Elle sera exposée le lundi 21 février 2022 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le mardi 22 février 2022, à compter de 9h à:6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERTwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le mardi 22 février 2022 à 11h en l'église St-Hubert (5310, chemin de Chambly, à St-Hubert).La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement Champlain de Brossard pour les soins prodigués.Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don à la Fondation du centre d'accueil Champlain ou la Société canadienne du cancer.