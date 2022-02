BEAULÉ, Philippe

Frère Mariste



À l'hôpital de Beaupré, suite à une longue maladie, est décédé dimanche, le 30 janvier 2022, le frère Philippe Beaulé, à l'âge de 88 ans et dans sa 68e année de vie religieuse.Né à Dudswell, dans les Cantons de l'Est, le 14 novembre 1933, il était le fils de feu Georges Beaulé et de feu Laurence Boulet.Après ses années de formation, il vécut toute sa carrière d'éducateur (33 ans) à Iberville, à l'École Secondaire St-Georges d'abord, puis à la Polyvalente Marcel-Landry, soit de 1957 à 1990. Son action a dépassé le monde scolaire : il s'est longuement impliqué dans des groupes d'animation auprès des jeunes et surtout dans le mouvement Cursillo. Il a également été mandaté comme ministre du baptême à la paroisse St-Athanase, jusqu'à ce que la maladie mette fin à cet apostolat. À sa retraite, il se joignit bénévolement à l'équipe de maintenance et d'entretien de l'École Secondaire Marcellin-Champa-gnat. Un accident cérébro-vasculaire l'obligea à un arrêt complet durant 12 longues années de dépendance.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses frères Eugène et Gérard (frère mariste), et des neveux et nièces.Les funérailles auront lieu jeudi, le 24 février, à 10 h 30, en l'église St- Athanase, 500 1ère Avenue, St-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville).Condoléances à compter de 9 h 45. Passeport vaccinal obligatoire.