PERREAULT, Marcel



Au CHSLD St-Eusèbe à Joliette, le 7 février 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé Marcel Perreault, époux de feu Jacqueline St-Germain.Il laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Jean), Marie-France (Yves), Jean-Marcel (Danielle) et Janique (Pierre), ses petites-filles Karine (Marc Alexandre) et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants Natan et Alexe, ses nombreux frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce samedi 19 février 2022 de 10h à 14h, à la :Les funérailles suivront à 14h en l'église de St-Roch de l'Achigan et de là au cimetière du même lieu.Selon les normes de la Santé Publique en vigueur, un nombre de 50 personnes en la résidence funéraire.La famlle tient à remercier le personnel du CHSLD St-Eusèbe de Joliette pour les bons soins prodigués à son égard.