COBELLO, Antonio



À Laval, le 10 février 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Antonio Cobello, époux de Madame Claudette Cusson.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Nathalie), Diane et Lucie, ses petits-enfants Mathieu, Laurence, Étienne, Mathilde et Rose, sa soeur Anna (Marc), ses frères Pascal (Thérèse) et Dominique (Lisette), sa filleule Louise Trudel (Harvey), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 février 2022 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 au complexe funéraire :Un hommage aura lieu ce même jour à 15h30.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Ste-Dorothée pour leur soutien et les excellents soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à Diabète Québec serait apprécié en sa mémoire.