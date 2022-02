Cayouette, Leopold



Né à Bonaventure, fils de feu M. Albert Cayouette et de feu Mme Yvonne Poirier, M. Leopold Cayouette est décédé au Centre Hubert-Maisonneuve, le 7 février 2022, à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil l'amour de sa vie, sa tendre épouse depuis plus de 66 ans, Madeleine Joncas. Pleurent aussi son départ, ses enfants: Pauline (Robert Quevillon), Maurice (Lyne Faulkner) et Gerald; ses petits-enfants: Caroline (Hugo Paquette), Kristine (Iannick Ferron), Christian, Samuel (Megan Dean), Justin, Brian et Francis (Marie-Michelle Dallaire); ainsi que ses arrière-petits-enfants: Etienne, Florence et Nicolas. Il laisse également dans le deuil sa soeur Michelle (Jean Paul Massicotte), son frère Roger (feu Pauline), son frère Edouard, sa belle-soeur Lise Gendron (feu Gerard Cayouette), ses belles-soeurs Adeline Joncas, Verda Dupuis (feu Rejean) et Vivian Joncas (feu Milan) ainsi que ses frères et soeurs qui l'ont précédé, ses neveux et nièces et amis.Ses amis du Club de Curling Laval-sur-le-Lac, où il a passé plusieurs années à compétitionner et à se forger des amitiés, vont se souvenir de lui.Une chose qui le rendait si fier, son implication dans les Chevaliers de Colomb. Plusieurs années à gravir les échelons pour devenir Grand Chevalier et ensuite Député de District. Il aimait aider les moins fortunés et son dévouement auprès des causes qu'il défendait le rendait heureux. À sa retraite, tous les étés étaient passés dans sa Gaspésie natale où il adorait se retrouver. Que de belles soirées passées autour du feu, que de mémorable tournois de pétanque, des parties de cartes intenses et que de fêtes.La famille recevra les condoléances au :418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈRE, QC J7A 3R8le vendredi 25 février 2022 de 18h à 20h. Une liturgie de la Parole suivra dès 20h.La famille tient à remercier le personnel du Centre Hubert-Maisonneuve pour les bons soins prodigués.