LECLAIRE, Jacques



À Montréal, le 12 février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Jacques Leclaire, époux de Lise O'Connell.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Sylvie), Luc (Claudine) et Lucie, ses petits-enfants Mikaël, Guillaume, Éliane et Annie-Ève, son frère Bernard (Monique), ses beaux-frères Claude et Roger ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 22 février 2022 de 11:00 à 12:00 suivi des funérailles à 12:00 au complexe funéraire :La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain pour leur soutien et les bons soins prodigués.