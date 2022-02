GAUVIN, Richard



Le 12 février 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé Richard Gauvin, époux de Monique Coutu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Jean (France), Daniel (Carole) et feu David, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère feu Maurice (Réjeanne), ainsi que des neveux, nièces, parents et amis.Il sera exposé le jeudi 17 février 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le vendredi 18 février 2022 dès 9h à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2Une cérémonie suivra à 11h en l'église de La Nativité, 155 chemin St-Jean, La Prairie, QC, J5R 2J9.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison La Source Bleue.