ALLARD, André



À Châteauguay, le 10 février 2022, est décédé paisiblement André Allard entouré de sa famille.Il laisse dans le deuil sa conjointe Danielle, ses enfants Anouk et Yannick (Karine), ses chers petits-enfants Méganne, Maélie et Éliot ainsi que ses soeurs Odette et Louise. Pour leur soutien Yves et Manon, Sylvie et Daniel.Pour leur soutien et les bons soins prodigués, la famille tient à remercier le personnel d'hémato-oncologie de l'hôpital de Verdun et du CLSC de Châteauguay.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 18 février 2022 de 14h à 20h. En raison des mesures sanitaires, l'accès au salon sera sur invitation seulement.Les funérailles seront célébrées le samedi 19 février 2022 à 10h30 à l'Église Saint-Joachim de Châteauguay, 1, boulevard D'Youville. Le passeport vaccinal sera requis (sans invitation, capacité de 250 personnes).Au lieu de fleurs, un don au service d'hémato-oncologie de l'hôpital de Verdun ou un don de sang à Héma-Québec serait apprécié en sa mémoire./fondationsanteurbaine/