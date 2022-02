HAMELIN, Père Hubert, CSV



Père Hubert Hamelin, est décédé au Centre Champagneur, à Joliette, le 14 février 2022, à l'âge de 79 ans, dans sa 62e année de vie religieuse (1960-2022) et sa 50e année de sacerdoce (1972-2022) dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada.Le Père Hubert Hamelin était né le 14 octobre 1942, paroisse Saint-Joseph de Bordeaux, diocèse de Montréal, de Raymond Hamelin et Éva Trudel.Le Père Hubert Hamelin a été professeur à l'École secondaire Pascal-Lajoie, Montréal-Nord, puis vicaire et curé dans des paroisses des diocèses de Valleyfield et de Montréal. Il a aussi servi sa congrégation comme assistant-provincial (1993-1994 et 2002-2006). Il avait pris sa retraite en 2019.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses soeurs Marguerite Hamelin (Germain Forget), Louise Hamelin, Susanne Hamelin, son frère Charles, des neveux et nièces ainsi que son confrère et ami depuis de longues années, le Père Alain Ambeault, CSV.Une célébration de la Parole aura lieu le vendredi 18 février 2022 à 19h, à la chapelle de la43, RUE SAINT-VIATEUR, RIGAUD, J0P 1P0Le Père Hubert Hamelin sera exposé le samedi 19 février 2022, à compter de 8h30 à4, rue Saint-Jean-Baptiste, Rigaud.Les funérailles seront célébrées à 10h, suivies de l'inhumation au cimetière de la Congrégation à Rigaud.